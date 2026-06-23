سلطنة عمان وإيران: تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق في شأن إدارة الملاحة في هرمز

أعلنت سلطنة عمان وإيران أنهما ستشكلان فريقًا للتوصل إلى اتفاق في شأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والتكاليف والخدمات المرتبطة بذلك.



وقالتا في بيان مشترك إنهما ستجريان محادثات مع الدول الساحلية والأطراف المعنية الأخرى.



واتفق الجانبان على مواصلة الحوار في شأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين وعلى عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة.