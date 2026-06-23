السلطات الإيرانية تعلن ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة جنازة خامنئي

أعلنت السلطات الإيرانية ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران لمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السابق آية الله علي خامنئي المقررة الشهر المقبل.



وقال العميد في الحرس الثوري حسن حسن زاده المشرف على مراسم تأبين خامنئي، إن مراسم وداع جثمانه والصلاة عليه ستقام بين الرابع من تموز والسادس منه في طهران، وستكون المدينة "مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية" خلال الأيام الثلاثة.



ومن المقرر أن يوارى خامنئي الثرى في مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق إيران في التاسع من الشهر ذاته.