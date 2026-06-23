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الحكومة البريطانية تبدي "خيبة أمل" بعد تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي

أخبار دولية
2026-06-23 | 10:17
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الحكومة البريطانية تبدي &quot;خيبة أمل&quot; بعد تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي
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الحكومة البريطانية تبدي "خيبة أمل" بعد تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي

أبدى الوزير البريطاني المكلف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "خيبة أمل" إزاء تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات لمرحلة ما بعد بريكست، والتي كان من المقرر عقدها في 22 تموز، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة كير ستارمر.
     
وقال نيك توماس-سيموندز لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي 4، في الذكرى العاشرة للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "نعم، بالطبع، إنه لأمر مخيب للآمال. لن أُسيء إلى مستمعيكم بالقول إنني لستُ مستاء لتأجيل القمة مع الاتحاد الأوروبي". 
     
وكان من المقرر أن تُعقد القمة الثانية، بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي، بين ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا. 
     
ولكن بعد أن أعلن ستارمر قراره الاستقالة الاثنين إثر أشهر من الضغوط الداخلية، أكدت المفوضية الأوروبية تأجيل القمة. 
     
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينهو "تأجيل القمة مع المملكة المتحدة". وقالت: "التأجيل لا يعني الإلغاء، ما يعني أنه بمجرد توفر الإمكانيات، سنبحث بالطبع في موعد آخر".
     
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء، أن المملكة المتحدة "ملتزمة بعقد القمة المقبلة في أقرب فرصة" و"ملتزمة بضمان تنفيذ" الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال فترة ستارمر.
     
وقد نجح ستارمر في تقريب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال ولايته التي استمرت قرابة عامين، لكنه استبعد الانضمام مجددا إلى الاتحاد الجمركي، وهي قضية شائكة ستعتبر بمثابة تراجع عن نتيجة استفتاء 2016 الذي صوتت فيه المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح الخروج من الاتحاد.
     
وبدلا من ذلك، اقترح تعزيز العلاقات مع السوق الموحدة.
     
وقال السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم، المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر في موعد أقربه الشهر المقبل، إنه يرغب في رؤية بريطانيا تعود إلى الاتحاد، محاولا في نفس الوقت النأي بنفسه عن هذا الموضوع الحساس سياسيا.

أخبار دولية

بريطانيا

قمة

الاتحاد الأوروبي

استقالة

كير ستارمر

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