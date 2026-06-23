رئيس الوزراء الباكستانيّ: هناك دول تريد عرقلة الاتفاق

أكّد رئيس الوزراء الباكستانيّ محمد شهباز شريف مواصلة دور باكستان حتى يتحقق سلام دائم.



ولفت إلى إمكان أن تدمّر الحرب كلّ شيء، مشيدًا بدعم قادة دول المنطقة للتوصل إلى السلام.



وقال إنّ رسالته للمرشد الإيرانيّ أنّ بلاده توصلت لوقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم وحفظت كرامتها.



وأشار إلى وجود جهات "مخربة" تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال: "هناك دول تريد عرقلة الاتفاق وأقول إنه لا يمكن لها امتلاك صواريخ باليستية دون إيران".