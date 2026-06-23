الرئيس الإيرانيّ: نؤمن بأنّ تقدم منطقة غرب آسيا يعتمد على السلام والأمن والتعاون الإقليميّ

أكّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان أنّ رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش بذلا جهودًا كبيرة في المفاوضات، مقدّرًا لهما ذلك.



وقال: "نؤمن بأنّ تقدم منطقة غرب آسيا يعتمد على السلام والأمن والتعاون الإقليميّ".



وأوضح أنّهم بحثوا التطورات الراهنة في الإقليم والعالم.



وثمّن دور باكستان في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم.