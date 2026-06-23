مقدمة النشرة المسائية 23-6-2026

على المسار الأميركيّ الإيرانيّ، انتقل المشهدُ من سويسرا إلى إسلام آباد، في متابعةٍ لِما تمَّ التفاهمُ عليه.



وعلى المسار اللبنانيّ الإسرائيليّ، إنتقل المشهد إلى واشنطن مع بدء جولةِ المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل.



في إسلام آباد متابعة لِما تم التوصلُ إليه في سويسرا، في ظل استمرارِ سريانِ الهدنة.



وفي واشنطن تركيز لبنانيّ على انسحاب إسرائيل، ما يعني أن الملفَ الأمنيّ يتقدم على الملف السياسيّ، في الجولة الأولى.



واليوم تلقى لبنان جرعةَ دعمٍ أميركية من خلال تلقي رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا، من نائب الرئيس الأميركيّ جي دي فانس ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، شدد خلاله على "متابعة الولايات المتحدة الأميركية تنفيذَ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيلُ خليةٍ من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية لتثبيتِ وقف اطلاق النار في لبنان ومراقبةِ تنفيذِ الاجراءات المرتبطة بذلك".



ولفتا إلى أنه "تجري حاليًا دراسةُ الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقةِ تشكيلها".



السؤال هنا: أين إسرائيل من هذه الخلية؟ وهي طرف أساسيّ معني بالحرب في الجنوب؟



إسرائيل، من خلال الأجواء من تل أبيب، إلى مزيدٍ من التباعد مع الولايات المتحدة، ومن المؤشرات كلامٌ لرئيس الوزراء بنيامنين نتنياهو عن السعي إلى استقلاليةِ التسلح، فهل هو تهويلٌ أم مسارٌ جديد في التباعد الأميركيّ الإسرائيليّ؟



وإلى أين يمكن أن يصلَ هذا التباعد؟ صحيحٌ أن طرحَ نتنياهو ليس جديدًا إذ سبق أن طرحه في مؤتمر صحافيّ لكنّ، اللافتَ أنه أعاد التأكيدَ عليه اليوم.



موقف باكستانيّ قد يفجر أزمةً مع إسرائيل، ففي الوقت الذي تطالب فيه الدولة العبرية إيران بوقف تصنيع الصواريخ البالستية، قال رئيس وزراء باكستان: "ينبغي أن لا تكون هناك معاييرُ مزدوجةٌ تسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخَ باليستيةٍ بينما لا تملكها إيران".



في تطور جيوسياسيّ جديد، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة توتال إنرجيز الفرنسية خلال مؤتمر للطاقة في باريس اليوم إنّ على الشركة إعطاءَ الأولويةِ لبناء خطوطِ أنابيبَ قادرةٍ على تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط دون الحاجة إلى مرور السفن عبر مضيق هرمز.



من استقلالية التسلح في إسرائيل، إلى بدء الإستغناء عن مضيق هرمز، هل بدأت التحولات الأستراتيجية في المنطقة؟