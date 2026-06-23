ترامب معلقا على إيران: نسعى للتوصل إلى اتفاق عادل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل مع إيران، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران جيدة.