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محادثة هاتفية بين عراقجي ومسؤول في حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن

أخبار دولية
2026-06-24 | 02:47
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محادثة هاتفية بين عراقجي ومسؤول في حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن
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محادثة هاتفية بين عراقجي ومسؤول في حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، في خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية للحرب في الشرق الأوسط.
     
وذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي ناقش أيضاً "آخر التطورات" في المنطقة وفلسطين مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية باسم نعيم.
     
ويأتي هذا الاتصال بعد توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
     
ولا يذكر نص المذكرة غزة صراحة، لكنه ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما فيها لبنان".
          
وأفادت تقارير التلفزيون الإيراني بأن عراقجي "أكد خلال اتصاله دعم الجمهورية الإسلامية الثابت للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، حتى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة بالكامل".
     

أخبار دولية

محادثة هاتفية

عباس عراقجي

حماس

مفاوضات

طهران

واشنطن

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