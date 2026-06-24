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أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر

أخبار دولية
2026-06-24 | 03:11
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أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر
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أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر

تسببت موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالى 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا، وفق ما أفادت السلطات، في أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي تشهده البلاد خلال موجة القيظ الأخيرة.
     
وأوضحت محافظة فينيستير الساحلية في بيان، أن الانقطاع الذي نجم عن عطل في محول كهربائي على الشبكة، كان مرتبطا بارتفاع درجات الحرارة الشديدة.
     
وحدث العطل قرابة الساعة التاسعة مساء (19,00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء في بلدة إرغ-غابيريك بالقرب من مدينة كيمبير في مقاطعة بريتاني، بحسب المحافظة.
     
وبينما عملت فرق من شركتي تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية "ار تي اي" RTE و"إينيديس" Enedis طوال الليل لإصلاح العطل، من غير المتوقع عودة التيار الكهربائي بالكامل قبل نهاية اليوم على أقرب تقدير.
     
وانقطع التيار الكهربائي عن ما يصل إلى 106 آلاف مشترك في شبكة الكهرباء الفرنسية حتى مساء الثلاثاء، مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت القارة الأوروبية وشهدت خلالها فرنسا أعلى درجات حرارة يومية في تاريخها.
     
وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية أنه "لأسباب فنية، لن تتمكن من إعادة توصيل الكهرباء للمنازل المتضررة خلال اليوم، وسيتم إعادة التوصيل في أقرب وقت ممكن بحلول نهاية اليوم الأربعاء".
     
وتُعدّ فينيستير واحدة من 58 مقاطعة فرنسية مشمولة بالإنذار الأحمر الأعلى بسبب موجة الحر الشديدة اليوم، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 39 و41 درجة مئوية من بريتاني إلى منطقة باريس.
     
ويعزو الخبراء هذه الظروف الجوية القاسية إلى أنماط الغلاف الجوي ودوران الهواء التي تُبقي الهواء الساخن محصورا في مكانه لأيام، وتتفاقم هذه العوامل بفعل الاحترار المناخي.

أخبار دولية

انقطاع

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