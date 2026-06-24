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روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات

أخبار دولية
2026-06-24 | 04:53
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روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات
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روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات

يلتقي وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو مع الرئيس الإماراتيّ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء، في اليوم الأول من جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت، لمناقشة التفاهم الأميركيّ الإيرانيّ وطمأنة حلفاء واشنطن الخليجيين الذين تضرروا بشدة من الحرب.

     

وأشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين في حديثه لصحافيين بعيد وصوله إلى أبوظبي مساء الثلاثاء إلى رغبته في مناقشة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع قادة دول الخليج، مؤكدا مجددا رفض واشنطن لأي رسوم أو بدلات عبور على مضيق هرمز، الذي يُعدّ نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.

     

وقال روبيو: "من غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوما أو بدلات عبور على ممر مائي دولي"، فيما شددت إيران وسلطنة عمان على "حقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز".

     

ومن المقرر أن يتوجه روبيو الأربعاء إلى الكويت، ثم الخميس إلى البحرين حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجيّ.

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