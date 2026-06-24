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المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تُستأنف الأسبوع المقبل...

أخبار دولية
2026-06-24 | 04:55
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المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تُستأنف الأسبوع المقبل...
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المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تُستأنف الأسبوع المقبل...

تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام آباد طاهر أندرابي: "ستستأنف المباحثات الأسبوع المقبل". 

ولم يحدد المسؤول الباكستاني مكان عقد الجولة المقبلة، ولم يحسم تاريخ انعقادها، فرجح أن يكون الثلاثاء، من دون أن يستبعد الاثنين أو الأربعاء كذلك.
     
وأجرى الطرفان محادثات طويلة الأحد في سويسرا قادتها بداية وفود سياسية، واستكملتها فرق تقنية. ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة الأربعاء الماضي، على مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

أخبار دولية

المحادثات الفنية

الولايات المتحدة

إيران

باكستان

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