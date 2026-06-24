فرنسا: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا

أعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق.



وجاء في بيان لوزارة الصحة: "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.



ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "عن كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.

