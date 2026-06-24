قاليباف: مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه بل نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية

اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي "إعلان هزيمة أميركا".ولفت قاليباف خلال مؤتمر في أذربيجان بثه التلفزيون الإيراني، الى أن "مذكرة التفاهم في إسلام آباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها".وقال: "لذلك تحولت مذكرة التفاهم في إسلام آباد إعلان هزيمة لأميركا"، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة.