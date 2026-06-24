الشرطة التركية تقتل رجلا يُشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية قرب أنقرة

قُتل رجل يُشتبه في ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التركية جنوب أنقرة، وفق ما أفادت وكالتا أنباء محليتان، قبل أسبوعين من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة.



ونقلت وكالتا الأنباء الخاصتين "دي إتش إيه" و"آي إتش إيه" عن مصادر أمنية قولها إن المشتبه به قُتل في سازاجاسي التي تبعد 80 كيلومترا عن أنقرة.