روبيو يؤكد لبن زايد التزام واشنطن بضمان أمن الإمارات

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان التزام واشنطن بضمان أمن الإمارات، وذلك خلال لقاء بحثا خلاله مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية.



وأعلن المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان، أن الجانبين ناقشا "مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع إيران، والجهود المبذولة لتأمين عبور آمن وكامل عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرا الى أن روبيو "جدّد التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات".