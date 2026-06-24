اردوغان يرجح عقد محادثات مع ترامب خلال قمة حلف الأطلسي بأنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه سيعقد "على الأرجح" محادثات ثنائية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عندما يأتي إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.



وجاء تصريح اردوغان ردا على سؤال من صحفيين داخل البرلمان عما إذا كان الزعيمان يعتزمان الاجتماع بشكل منفصل خارج نطاق القمة المقرر عقدها يومي السابع والثامن من تموز.