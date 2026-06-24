ترامب: إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد رسوم لعبور مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم وجود أي رسوم عبور على السفن التي تمر في مضيق هرمز.



وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فورا!".