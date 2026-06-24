أ.ف.ب عن مصدر دبلوماسي: زيارة رئيس وزراء قطر لمسقط هدفها التحضير لمحادثات خليجية مع إيران بشأن هرمز

تهدف الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى سلطنة عُمان الثلاثاء، لتمهيد الطريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز، وفق ما أفاد دبلوماسي مطلع وكالة فرانس برس.



وقال المصدر، طالبا عدم كشف هويته، إن "زيارة رئيس الوزراء القطري إلى مسقط تأتي في إطار التحضير لمحادثات بين إيران ودول الخليج والعراق بشأن إدارة مضيق هرمز"، مؤكدا أنها منفصلة عن المحادثات الأميركية الإيرانية.