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إقليم كردستان العراق يعلن أن عددا من الشركات الأجنبية للنفط استأنفت عملها

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حكومة إقليم كردستان أعلنت أن عددا من شركات النفط الأجنبية استأنفت عملياتها في الإقليم.