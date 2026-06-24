نتنياهو ينهي شهادته في محاكمته بتهم فساد

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهادته في محاكمته بتهم فساد، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة العدل وكالة فرانس برس, في ظل جدل بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني الذي يُفسر على نطاق واسع على أنه يضر بمصالح إسرائيل.



وأدلى نتنياهو بشهادته في 98 جلسة استماع منذ كانون الأول 2024، وقد تم تقليص مدة العديد منها أو تأجيلها بناء على طلب محاميه عميت حداد، بسبب ارتباطه باجتماعات أمنية أو مهام حكومية أو لأسباب صحية.



ويواجه نتنياهو تهما في قضيتين تتعلقان بشبهة تفاوضه للحصول على تغطية مواتية من وسائل إعلام إسرائيلية، وقضية ثالثة تتضمن اتهامات بتلقيه هدايا فاخرة بقيمة تزيد عن 260 ألف دولار من أثرياء، مقابل خدمات سياسية.



وأُسقطت تهمة فساد رابعة في وقت سابق.