خمس سفن كورية جنوبية تغادر مضيق هرمز

أعلنت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن خمس سفن تشغلها الدولة الآسيوية خرجت من مضيق هرمز.وأوضحت الوزارة أن إحدى هذه السفن متجهة إلى كوريا الجنوبية. ولم تفصح الوزارة عن أسماء السفن، استجابة لطلبات شركات الشحن وأفراد الطاقم.ووفقا للوزارة، لا تزال 13 سفينة كورية جنوبية عالقة في المضيق وعلى متنها 87 بحارا.