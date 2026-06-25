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ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لحرب إيران
أخبار دولية
2026-06-25 | 00:26
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ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لحرب إيران
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس أمس الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار، يتعلق معظمه بالحرب مع إيران، ما ينذر بمعركة أخرى مع المشرعين المحبطين بالفعل من هذا الصراع.
وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض وأُحيل إلى الكونغرس، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش، بالإضافة إلى مبلغ تريليون دولار تقريبا تم تخصيصه العام الماضي، و1.5 تريليون دولار يطلبها ترامب للعام المقبل.
وقال البيت الأبيض إن طلب التمويل هذا يهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية للحرب مع إيران، بما في ذلك تكاليف العسكريين والاستعدادات والتكاليف التشغيلية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة والبرامج السرية.
ويشمل طلب التمويل المخصص للجيش 21 مليار دولار لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية ودعم القدرات الحيوية.
وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء قرارا بشأن صلاحيات الحرب يوجه ترامب بوقف العمل العسكري ضد إيران، بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على هذا الإجراء، وانضم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في كلا المجلسين إلى الديمقراطيين في توبيخ ترامب.
وقوبل طلب التمويل الإضافي بمعارضة على الفور، فقد اشتكى المشرعون من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 شباط، من أن ترامب وأعضاء فريقه لا يطلعونهم على تطورات الصراع أو خططه.
وأشار المشرعون أيضا إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في إرسال القوات إلى الحرب، واتهموا ترامب بتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات.
ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلسي النواب والشيوخ، لدرجة أن مشاريع قوانين المخصصات المالية تحتاج عادة إلى دعم الديمقراطيين لتمريرها.
ويشمل طلب التمويل الإضافي أيضا حوالي 1.4 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، بما في ذلك 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية و500 مليون دولار للأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي المرض ورصده والتصدي له.
وقال البيت الأبيض "هذا التمويل ضروري لحماية الأميركيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة".
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