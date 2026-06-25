انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"

هز زلزالان قويان غربي العاصمة الفنزويلية أمس الأربعاء ما أدى إلى انهيار مبان في كراكاس ودفع علماء إلى توقع "خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة" في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بلغت قوته 7.1 درجة ووقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كراكاس، أعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة.وحذرت الهيئة قائلة "من المحتمل وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون تداعيات الكارثة واسعة النطاق"، مع تقدير أولي لعدد قتلى يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف.ولم تقدم السلطات بعد تقديرات لعدد القتلى أو المصابين. وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو للتلفزيون الرسمي "انهارت بعض المباني (في كراكاس)، وانهارت منازل".وأظهرت لقطات فيديو أفراد فرق الطوارئ وهم يتسلقون أنقاض أحد المباني المنهارة في العاصمة مع حلول الليل.وكان كثير من الفنزويليين في منازلهم عندما وقع الزلزالان إذ كانوا يحتفلون بيوم عطلة وطنية لتكريم ذكرى انتصار عسكري عام 1821 مهد الطريق لاستقلال فنزويلا عن إسبانيا.وتقع فنزويلا في منطقة زلازل نشطة حيث تصطدم صفيحة الكاريبي التكتونية بالصفيحة الأميركية الجنوبية.وسارع سكان العاصمة إلى إخلاء المباني.ويذكر أن المدينة تعرضت لزلزال مدمر بلغت قوته 6.3 درجة في عام 1967.وقالت ماريا روميرو البالغة من العمر 80 عاما وتعيش في الجانب الجنوبي من كراكاس إن الشرطة ساعدتها على الخروج. وأضافت "كان هذا الزلزال مروعا، بل أسوأ حتى من زلزال 1967".وشوهدت سيارات الإطفاء في شوارع العاصمة، وتعرضت واجهات بعض المباني لأضرار جسيمة.