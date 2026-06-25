32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الخميس وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.



وقالت رودريغيز في رسالة إلى الأمة "تلقينا في الوقت الحاضر معلومات تفيد عن وقوع 32 قتيلا وأكثر من 700 جريح"، مشيرة إلى أنها لا تملك بعد بيانات بشأن ولاية لا غوايرا القريبة من العاصمة والتي هي على حد قولها الأكثر تضررا.

