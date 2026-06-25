هيئة الأرصاد: ليلة الأربعاء الى الخميس كانت الأشد حرّا على الإطلاق في فرنسا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية صباح الخميس أن درجات الحرارة خلال ليل الأربعاء الخميس تخطت الرقم القياسي المسجل قبل يومين فقط لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق.



وقالت هيئة الأرصاد لوكالة فرانس برس إن المؤشر الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، وهو متوسط يُحسب بناء على بيانات 30 محطة مرجعية، "يُظهر قيمة موقتة تبلغ 22 درجة، وهو رقم قياسي جديد غير مسبوق". وكان الرقم القياسي السابق المسجّل ليل الإثنين الثلاثاء بلغ 21,6 درجة.