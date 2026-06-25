مسؤول أميركي لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، مشيرا الى أن على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن.



ولم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن.



وقال مسؤول أمني لبناني كبير إنهم لا يعلمون شيئا عن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية مما يسمى "المنطقة العازلة" التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان.



ولم يوضح مسؤول وزارة الخارجية مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل أو موقع الانسحاب بالتحديد.