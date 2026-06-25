المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية تختتم اليوم... ماذا في آخر المعطيات؟

الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية برعاية اميركية تختتم اليوم، مع انتهاء الجلسة الاخيرة التي تعقد عند الرابعة بتوقيت بيروت.



إلى الساعة، لا تزال الصورة مبهمة لجهة ما سينتج عنها وما سيستتبعها. فماذا في آخر المعطيات حول التفاوض؟