سلطنة عُمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"

شدّد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة "تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.



وقال البوسعيدي إن بلاده، المشاطئة للممر المائي: "تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية... مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية.



وجاءت تصريحاته في خلال اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين، حضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي حذّر من فرض رسوم عبور في هرمز، إذ أنه أمر ترفضه واشنطن.