روبيو يشيد بتقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتقدّم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري حاليا بوساطة أميركية في واشنطن.وقال روبيو لصحافيين، خلال زيارته إلى البحرين: "أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين".