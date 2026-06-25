قاليباف ينفي صحة ادعاء أميركا بإنفاق الأصول التي يتم رفع التجميد عنها على شراء سلع منها

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ان مزاعم الولايات المتحدة بأن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية كاذبة.وذكر قاليباف في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لا تُصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا ووعودا كاذبة وهراء".