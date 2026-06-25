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فانس: لإسرائيل ولكل دول المنطقة الحق في الدفاع عن النفس

أخبار دولية
2026-06-25 | 12:22
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فانس: لإسرائيل ولكل دول المنطقة الحق في الدفاع عن النفس
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فانس: لإسرائيل ولكل دول المنطقة الحق في الدفاع عن النفس

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن من بين الأمور التي أرادت الولايات المتحدة تحقيقها إنشاء قناة تواصل مع الجانب الإيراني، وقد فعلت ذلك، حيث يلتقي ممثلٌ عن القيادة المركزية الأميركي مع ممثل عن الحرس الثوري الإيراني في الدوحة بهدف حل النزاعات. 

وقال فانس في حديث صحافي إن الإمارات أيضاً تجري محادثات مع الإيرانيين لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك مع الحرس الثوري الإيراني، حول أنواع مختلفة من الحوافز الاقتصادية.

وأكد أن لإسرائيل ولكل دول المنطقة الحق في الدفاع عن النفس، وانه يجب التأكد من أن الجميع يمتلك هذا الحق.
 
 
 

أخبار دولية

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