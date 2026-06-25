إصابة سفينة في مضيق هرمز ب"مقذوف مجهول المصدر"

تضررت سفينة شحن جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، بدون تسجيل وقوع إصابات.



وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO): "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".





