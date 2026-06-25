ماكرون: فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل "ائتلاف" متعدد الجنسية يحل محل اليونيفيل في لبنان

أعلن إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني في خلال قمة في انتيب أن فرنسا وايطاليا تريدان تشكيل "ائتلاف" متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للامم المتحدة في كانون الاول، بهدف تعزيز "سيادة لبنان".



وقال الرئيس الفرنسي" "نريد إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل، طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة والحؤول دون أن تصبح أراضيه قاعدة لتصعيد إقليمي".



واعتبرت رئيسة الوزراء الايطالية أن "إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق (...) من الضروري في رأينا، ضمان وجود دولي يجنّب فراغا أمنيا بالغ الخطورة".



