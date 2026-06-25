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o
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o
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كسروان
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o
متن
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من كاليفورنيا الى فنزويلا فاليابان: هذا ما جرى لكوكب الأرض في ٢٤-٢٥ حزيران!
أخبار دولية
2026-06-25 | 13:38
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من كاليفورنيا الى فنزويلا فاليابان: هذا ما جرى لكوكب الأرض في ٢٤-٢٥ حزيران!
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من كاليفورنيا الى فنزويلا فاليابان: هذا ما جرى لكوكب الأرض في ٢٤-٢٥ حزيران!
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فنزويلا
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الأرض
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