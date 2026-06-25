قبرص قلقة من احتمال أن تستبعدها تركيا من مؤتمر "كوب31"

أعربت قبرص الخميس عن قلقها من احتمال عدم دعوتها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرّر في تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية نزاعها القائم مع الدولة المضيفة تركيا.



وجمهورية قبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، مقسّمة منذ العام 1974 إثر الغزو التركي لشطرها الشمالي، عقب انقلاب لقوميين قبارصة طالبوا يومها بضم الجزيرة الى اليونان.



وأعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" استقلالها في العام 1983، لكن أنقرة هي الوحيدة التي تعترف بها.



وتركيا التي تستضيف مؤتمر "كوب31" في تشرين الثاني في مدينة أنطاليا في جنوب البلاد، لا تعترف بجمهورية قبرص.



وقالت وزيرة البيئة القبرصية ماريا بانايوتو بعد اجتماع مع نظرائها في لوكسمبورغ "نشعر بالقلق من معلومات تفيد بأن تركيا تعتزم دعوة 26 دولة فقط من دول الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمر كوب31".



وأضافت "منذ بدء الاجتماعات التحضيرية التي تستضيفها تركيا، لم توجّه دعوات إلى قبرص للمشاركة في أيّ منها".



وتتولى قبرص حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.