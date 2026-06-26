الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إغلاق مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-06-25 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إغلاق مركز احتجاز المهاجرين &quot;أليغيتور ألكاتراز&quot; في الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إغلاق مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في الولايات المتحدة

أُغلق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل "أليغيتور ألكاتراز" (Alligator Alcatraz) بعد أقل من عام على تشغيله، وهو منشأة عالية الكلفة في ولاية فلوريدا تحول إلى رمز لحملة الترحيل بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن مسؤولون.

     

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من الموقع النائي في منطقة إيفرغليدز، إنّ المنشأة لم تعد تضم أي محتجزين، وإنها أدت الدور الطارئ الذي أُنشئت من أجله.

     

وواجهت هذه المنشأة الكثير من الانتقادات من محامين وعائلات ومجموعات حقوقية اتهموا الحكومة باحتجاز أشخاص في ظروف قاسية وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

احتجاز

المهاجرين

"أليغيتور

ألكاتراز"

الولايات

المتحدة

LBCI التالي
فنزويليون يحاولون إنقاذ ذويهم العالقين أحياء تحت أنقاض المباني المنهارة بعد زلزالين أوديا بـ235 شخصًا
الرئيس الأميركيّ: كان علينا التّحرّك ضدّ إيران لأنّ امتلاكها سلاحًا نوويًا يعني زوال إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-04-23

صورة عائلة مهاجرة في الولايات المتحدة تنال جائزة "وورلد برس فوتو"

LBCI
خبر عاجل
2026-05-01

رويترز: الولايات المتحدة تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في إسرائيل المعني بمتابعة وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-19

نائب وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تقدم "التهديد" على أنه "فرصة للسلام"

LBCI
خبر عاجل
2026-06-06

الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمرت "الأذى" الأميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:23

الخارجية الإيرانية: أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها

LBCI
أخبار دولية
04:16

مجموعة للتنسيق في شأن النفط: لاحظنا أنّ التدفقات التجارية بدأت تتعافى

LBCI
أخبار دولية
00:47

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لإيران

LBCI
أخبار دولية
00:05

فنزويليون يحاولون إنقاذ ذويهم العالقين أحياء تحت أنقاض المباني المنهارة بعد زلزالين أوديا بـ235 شخصًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-19

فوكس نيوز عن ترامب: ويتكوف في طريقه إلى إسلام آباد للمشاركة في المفاوضات مع إيران

LBCI
رياضة
13:44

ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-17

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-13

شقير مودّعًا البخاري: دبلوماسية راقية وإنسانية نبيلة ومحبة خالصة للبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:03

تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:23

مؤتمر صحافي مرتقب بعد جولة المفاوضات: ترجيح إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل

LBCI
رياضة
13:44

ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟

LBCI
أخبار دولية
13:38

من كاليفورنيا الى فنزويلا فاليابان: هذا ما جرى لكوكب الأرض في ٢٤-٢٥ حزيران!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

نايلة تويني في لجنة Titanium Lions… لبنان بين حكّام الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات

LBCI
أخبار دولية
13:29

التطرف المناخي يضرب القارة العجوز بواحدة من أقسى موجات الحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترامب يتهم الناتو بالخذلان… وإيران تريد محاسبته على المشاركة في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تدرس انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان وتتمسك بإبقاء منطقة عازلة على الخط الأصفر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:18

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:55

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
07:00

حريق يلتهم محصول حقل قمح في سهل سرعين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

وزيرة التربية: مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية

LBCI
خبر عاجل
05:38

وزيرة التربية: مجلس الوزراء قرر إعفاء التلاميذ من الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والباكالوريا الفنية واعتماد العلامات المدرسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات

LBCI
خبر عاجل
14:26

وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More