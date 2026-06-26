إغلاق مركز احتجاز المهاجرين "أليغيتور ألكاتراز" في الولايات المتحدة

أُغلق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل "أليغيتور ألكاتراز" (Alligator Alcatraz) بعد أقل من عام على تشغيله، وهو منشأة عالية الكلفة في ولاية فلوريدا تحول إلى رمز لحملة الترحيل بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من الموقع النائي في منطقة إيفرغليدز، إنّ المنشأة لم تعد تضم أي محتجزين، وإنها أدت الدور الطارئ الذي أُنشئت من أجله.

وواجهت هذه المنشأة الكثير من الانتقادات من محامين وعائلات ومجموعات حقوقية اتهموا الحكومة باحتجاز أشخاص في ظروف قاسية وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.