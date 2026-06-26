البابا يدعو إلى "حلّ النزاعات كبشر وليس كوحوش"

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى "حلّ النزاعات كبشر وليس كوحوش" في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مع الكرادلة من أنحاء العالم في الفاتيكان بدأ الجمعة ويستمر يومين.



وترأس البابا الأميركي الجنسية صباح الجمعة قداسا في بازيليك القديس بطرس في روما افتتاحا لهذا الاجتماع المغلق الذي تُطلَق عليه تسمية كونسيستوار ويهدف إلى تبادل الآراء في دور الكنيسة في العالم، ومن المقرر أن يُختتم بعد ظهر السبت.



وشدّد لاوون الرابع عشر مجددا في عظته على مناهضته للحرب، معربا عن أسفه لِكَون "التوترات الدولية والصراعات تجرح العائلة البشرية".



وقال لاوون الرابع عشر "الحرب ليست أبدا جديرة بالإنسان، وليست مباركة أبدا من الله، لأن الخالق وهبنا العقل والإرادة لحل النزاعات كبشر وليس كوحوش، حتى وإن كنا مزودين بأسلحة فائقة التكنولوجيا".



وهذه المرة الثانية يدعو البابا منذ انتخابه في أيار 2025 جميع الأعضاء الـ241 في مجمع الكرادلة، سواء أكانوا ممن يحق لهم الاقتراع أو ممن ليس لهم هذا الحق، أو ممن يقيمون في روما أو في غيرها من مدن القارات الخمس.



ويندرج هذا النهج الذي بات أداة أساسية لدى لاوون الرابع عشر في إطار رغبته المعلنة في اعتماد طريقة أكثر جماعيةً في إدارة شؤون الكنيسة.