المشغل التايواني: سفينة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز تواصل مسارها

أعلنت شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية أن إحدى سفنها أصيبت بـ"جسم غير محدد" في مضيق هرمز، لكنها لم تتعرّض لأضرار كبيرة وطاقمها بخير.وكانت الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية (يو كاي ام تي او) قد كشفت في وقت سابق أن سفينة أصيبت بمقذوف في المضيق الخميس، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن إيران قصفت سفينة حاويات.وأصدرت الوكالة الإيرانية التي تعنى بتنظيم الحركة في مضيق هرمز إنذارا بعد الحادثة، وعلّقت الأمم المتحدة عمليات إجلاء البحّارة العالقين في المنطقة.والجمعة أعلنت الهيئة المعنية بالإشراف على الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن السفينة المعنية هي "إيفر لافلي" المسجّلة لديها.وأشارت إلى أنها "تبلغت بأن سفينة الحاويات إيفر لافلي المسجّلة في سنغافورة تعرّضت لأضرار بسيطة في منطقة الجسر من مقذوف غير محدد عندما كانت تخرج من مضيق هرمز في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو".وأوضحت أن السفينة "خرجت بالكامل من مضيق هرمز وتواصل مسارها".ولم تكشف عن وجهة السفينة لكنها أكدت أن طاقمها بخير.وأعربت الهيئة عن "قلق بالغ إزاء الحادثة غير مبرّرة والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".