مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة عمانية لإجلاء بحارة من مضيق هرمز

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بإعلان سلطنة عمان أنها ستوفر ممرا بحريا موقتا في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق.



واستنكر في بيان صدر اليوم الجمعة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.