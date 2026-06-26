الإمارات بعد لحظات من إصدارها إنذارا تحذيرياً: الوضع آمن

أصدرت الإمارات بيانا اليوم، تطمئن فيه السكان بأن الوضع آمن، وذلك بعد لحظات من إصدارها إنذارا تحذيرياً من احتمال وجود تهديد صاروخي.

ولاحقا، أعلنت السلطات الإماراتية أن "عطلا فنيا طارئا" تسبب بإرسال تحذير للسكان عبر الهواتف النقالة من "تهديد صاروخي محتمل".



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الانذار المبكر كان قد وقع مساء اليوم الجمعة نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة".



وأضافت في بيان أن الفرق المختصة بدأت "بإجراءات المعالجة فور رصد العطل"، مقدمة اعتذارها عن "هذا العطل الفني غير المقصود".