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وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال مع نظيره الإيراني: للالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأميركي الإيراني وحماية الممرات البحرية
أخبار دولية
2026-06-26 | 10:20
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وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال مع نظيره الإيراني: للالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأميركي الإيراني وحماية الممرات البحرية
شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أنه من الضروري الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأميركي الإيراني وحماية الممرات البحرية، بما يشمل مضيق هرمز.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الشيخ عبد الله أنه "شدد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز".
وقال وزير الخارجية: "الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة كل الأزمات الإقليمية".
أخبار دولية
عبد الله بن زايد
عباس عراقجي
الاتفاق
الأميركي
الإيراني
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