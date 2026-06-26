زلزال قوته 5.8 درجات يهز منطقة شرق هونشو باليابان

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 5.8 درجات هز منطقة شرق هونشو في اليابان اليوم.



وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا.