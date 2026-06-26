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المنظمة البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
أخبار دولية
2026-06-26 | 11:02
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المنظمة البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن عملية الاجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز.
وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه "رغم تعليقنا عمليات الاجلاء بالأمس (بعد هجوم استهدف سفينة)، لا تزال بعض السفن تمر عبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز".
أخبار دولية
المنظمة البحرية الدولية
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