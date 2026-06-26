ترامب: هجمات إيران على السفن انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن إحدى هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "لحقت أضرار بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. أسقطنا ثلاث طائرات مسيرة أخرى. من الواضح أن هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".