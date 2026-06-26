الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد إيران ردا على هجوم على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) نفذت ضربات ضد إيران، في رد قوي على الهجوم الذي استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.



وقال في بيان: "استهدفت الطائرات الأميركية مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، وذلك بعدما هاجمت إيران في 25 حزيران سفينة الشحن M/V Ever Lovely، التي ترفع علم سنغافورة، بواسطة طائرة مسيّرة انتحارية. وكانت السفينة تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني عند وقوع الهجوم الإيراني".



وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن هذا العدوان غير المبرر على الملاحة التجارية شكّل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار. واعتبرت أن السلوك الإيراني الخطير يقوّض حرية الملاحة، في وقت يمر فيه جزء متزايد من حركة التجارة العالمية عبر هذا الممر التجاري الدولي الحيوي.



وأشار البيان، إلى أن قوات القيادة المركزية الأميركية تواصل توفير التنسيق والدعم لضمان العبور الآمن للسفن التجارية التي تعبر المضيق، مؤكدا أن الجيش الأميركي لا يزال حاضرًا ويقظًا لضمان الالتزام الكامل بكل بنود الاتفاق مع إيران، وإنفاذها وإبقائها سارية المفعول بالكامل.