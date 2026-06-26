فانس بشأن إيران: العنف سيقابل بالعنف

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن "العنف سيقابل بالعنف" بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز.وقال: "إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيا".