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مركز: زلزال 5.4 درجات يضرب باكستان

أخبار دولية
2026-06-27 | 00:10
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مركز: زلزال 5.4 درجات يضرب باكستان
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مركز: زلزال 5.4 درجات يضرب باكستان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب باكستان اليوم السبت.

وأوضح المركز أن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا.

أخبار دولية

زلزال

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