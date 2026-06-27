زلزال جديد بقوة 4.9 درجات يضرب فنزويلا

ضرب زلزال جديد الساحل الشمالي لفنزويلا مساء الجمعة، بعد أيام من وقوع زلزالين متتاليين دمرا مبان وأوديا بحياة ما يقرب من ألف شخص.



وأفاد شهود من رويترز في كراكاس وماراكاي بأنهم شعروا بالزلزال الذي قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوته بلغت 4.9 درجات.