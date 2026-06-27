سول: طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات عسكرية روسية وصينية حلقت اليوم السبت عبر منطقة تحديد الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، لكنها لم تنتهك المجال الجوي للبلاد.



وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تراقب نحو 10 طائرات عسكرية لدى اقترابها من المنطقة الجوية، وأرسلت طائرات مقاتلة أجرت مناورات تكتيكية تحسبا لأي واقعة.



ولم يذكر الجيش في بيانه المقتضب ما إذا كان قد وقع حادث جراء ذلك.