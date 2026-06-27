سلطات محلية: مقتل شخص وإصابة 13 بعد اصطدام طائرة خفيفة بمبنى في بكين

أعلنت حكومة منطقة تشاويانغ في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت، في بيان على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرة خفيفة اصطدمت بمبنى شاهق في المنطقة أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.



وأشار البيان إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.